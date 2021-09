Антифа в Вашингтоне ранили лидера «Гордых парней» по кличке Крошечный

Олимпия, 5 сентября. Противостояние радикального крыла антифашистов и членов движения «Гордые парни» в городе Олимпия, штат Вашингтон, закончилось перестрелкой. Один из лидеров правых также получил ранение в ногу.

Antifa clashes with anti-vaccine mandate protesters, 1 shot https://t.co/CwprO1W3R8 — Fox News (@FoxNews) September 5, 2021

Неясно, кто первым начал конфликт, но на видео одного из очевидцев слышны выстрелы и можно рассмотреть, как участники обеих группировок разбегаются. Через какое-то время один из протестующих кричит: «Тайни получил пулю в ногу». В следующем видео полицейские оказывают медпомощь мужчине. Раненым оказался лидер «Гордых парней» из Портленда Туситала Тоезе по прозвищу Крошечный.

Breaking: A shooting occurred in Olympia, Wash. where antifa came to confront anti-vaccine mandate protesters. Antifa accounts are saying it was one of their comrades who fired. pic.twitter.com/G1Tbhczq1G — Andy Ngô (@MrAndyNgo) September 4, 2021

Samoan right-wing activist Tusitala Toese was shot in Olympia, Wash. Antifa organized a direct action against a medical freedom protest at the state Capitol. Video by @JLeeQuinn: pic.twitter.com/oZSc1QJRDf — Andy Ngô (@MrAndyNgo) September 4, 2021

Одна из местных жительниц — Алисса Азар — написала у себя в Twitter, что встретила группу националистов, и они напали на нее, поэтому ей пришлось убегать.

«Скрываюсь в баре в Олимпии. Я повернула за угол к более чем 50 гордым парням, которые бросились на меня. Я бежала так быстро, как могла. Они поймали меня, потянули за волосы и повалили на землю, а затем один ударил дубинкой», — рассказал она.

Hiding in a bar in Olympia. I turned a corner to 50+ proud boys who said there’s Alissa and ran on me completely alone. I ran as fast as I could. They caught me and pulled my hair and shoved me to the ground then bear maced me. People af the bad pull me in hiding here now. — alissa azar (@AlissaAzar) September 4, 2021

За день до протеста антифашисты распространили в социальных сетях плакаты, в которых говорится, что они соберутся в час дня в парке Сильвестра, чтобы противостоять «антивакстерам, «Гордым парням» и чуди (оскорбительное название консерваторов — Прим. ред.)».

#Antifa have been calling for a violent confrontation at the Washington state Capitol in Olympia on Saturday, 4 Sept. Their flyer says they're meeting at Sylvester Park at 1 p.m. before heading to confront "anti-vaxxers, Proud Boys and chuds" at 2 p.m. pic.twitter.com/3ZW5pZpojU — Andy Ngô (@MrAndyNgo) September 4, 2021

Согласно очевидцам, полиция присутствовала во время противостояния, но информации о задержанных нет.

23 августа митинг ультраправого движения «Гордые парни» под названием «Лето любви» в Портленде также закончился массовой дракой с радикальным крылом антифашистов.