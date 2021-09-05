Более семи миллионов россиян заразились коронавирусом с начала пандемии

Москва, 5 сентября. Общее количество случаев коронавируса, зафиксированных в России с начала пандемии, составило7 012 599, следует из данных федерального оперативного штаба.

За минувшие сутки медики диагностировали COVID-19 у 18 645 человек. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,27%, разъяснили в оперативном штабе. За прошедшие 24 часа 1357 случаев коронавируса выявили в Петербурге, а 826 — в Московской области.

Медики не исключают, что коронавирус в России может стать сезонным заболеванием. В этом случае важно, чтобы большая часть граждан переболела или привилась. Речь идет о 80% населения страны, разъяснил ученый-иммунолог Арег Тотолян. Тем не менее не исключено, что коронавирус будет периодически возвращаться. Важно, чтобы число привитых равномерно распределилось по регионам.