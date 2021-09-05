Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 12:43
12:42
Армия
Йеменские хуситы заявили о нанесении ракетных ударов по Саудовской Аравии
12:42
Происшествия
Конфликт в хабаровской ИК привел к гибели двух человек
12:38
Общество
Самый холодный день новой рабочей недели ждет москвичей в понедельник
12:38
Шоу-бизнес
Фанаты уверены, что похудевшая Екатерина Скулкина потеряла свою харизму
12:35
Общество
Фильм «Солнцепек» о военном конфликте в Донбассе оценивают зрители онлайн-кинотеатров
12:32
Общество
Украинцам упростили условия посещения Белоруссии для сбора грибов
12:29
Экономика
Греф: решение по регулированию экосистем может быть принято до конца года
12:27
Армия
В США назвали проблемы со здоровьем ударом по боеспособности ВВС
12:27
Экономика
Биткоин может вырасти до 75 тысяч долларов до конца года
12:26
Происшествия
Заключенные хабаровской колонии устроили массовую драку
Все новости

Более семи миллионов россиян заразились коронавирусом с начала пандемии
Общество
Более семи миллионов россиян заразились коронавирусом с начала пандемии
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 5 сентября. Общее количество случаев коронавируса, зафиксированных в России с начала пандемии, составило7 012 599, следует из данных федерального оперативного штаба.

За минувшие сутки медики диагностировали COVID-19 у 18 645 человек. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,27%, разъяснили в оперативном штабе. За прошедшие 24 часа 1357 случаев коронавируса выявили в Петербурге, а 826 — в Московской области.

Медики не исключают, что коронавирус в России может стать сезонным заболеванием. В этом случае важно, чтобы большая часть граждан переболела или привилась. Речь идет о 80% населения страны, разъяснил ученый-иммунолог Арег Тотолян. Тем не менее не исключено, что коронавирус будет периодически возвращаться. Важно, чтобы число привитых равномерно распределилось по регионам.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Более семи миллионов россиян заразились коронавирусом с начала пандемии
россия пандемия коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru