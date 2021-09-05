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Лаборатория NASA сообщила о посадке вертолета-дрона на Марсе
Технологии
Лаборатория NASA сообщила о посадке вертолета-дрона на Марсе
nasa.gov

Москва, 5 сентября. Вертолет-дрон Ingenuity совершил очередной успешный автономный полет на Марсе, сообщила Лаборатория реактивного движения NASA.

Как говорится в сообщении, это 13-й по счету полет Ingenuity на Красной планете. Скорость дрона составила 3,3 метра в секунду. В рамках полета беспилотник сделал снимки юго-восточной части региона Южная Сейта. Здесь же в середине августа уже проводился исследовательский полет марсианского вертолета с целью получения снимков местности, представляющей интерес с геологической точки зрения.

Однако на этот раз полет проходил на более низкой высоте — 8 метров по сравнению с 10 метрами ранее. Снимки при этом делались в другом направлении для планирования маршрута марсохода Perseverance. Всего в ходе полета было сделано десять фотографий, информирует NASA.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее раскритиковал высказывание астрофизика из Франции о колонизации Марса. По его словам, космонавтика нужна для улучшения жизни на Земле, а не для поисков возможностей «сбежать с планеты».

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космос марс nasa
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