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«Я кайфую от себя»: Бородина высказалась о любви к откровенным нарядам

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 11:44
Шоу-бизнес
«Я кайфую от себя»: Бородина высказалась о любви к откровенным нарядам
Pr Scr instagram.com  /  @borodylia

Москва, 5 сентября. Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина после развода со вторым супругом начала примерять дерзкие образы. Любовь к откровенным нарядам звезда назвала «состоянием души».

Поклонники с недоумением наблюдают за изменениями, которые происходят в жизни Ксении Бородиной. После развода с бизнесменом Курбаном Омаровым телеведущая стала частой гостьей светских вечеринок и посетительницей ночных клубов. В своем Instagram-аккаунте она то и дело выставляет снимки и ролики, на которых запечатлена в провокационных нарядах.

Фанаты уверены, что и перемены в стиле — глубокие декольте и дерзкие вырезы до самых бедер — связаны с болезненным разрывом отношений. Однако сама Бородина резко реагирует на подобные комментарии подписчиков. На днях в соцсети ведущая «Дома-2» опубликовала короткое видео, в котором объяснила свою новую любовь к откровенным нарядам. По словам звезды, ее дерзкие образы просто отражают «состояние души» и никак не связаны с разводом.

«Не важно, девушка в браке или в разводе, это просто состояние души. У меня многое зависит от того, как я на данный момент себя ощущаю», — заявила Бородина.

Многие фанаты открыто осуждают телеведущую за смену имиджа. Они уверены, что Бородина «скатилась до уровня Ольги Бузовой», решив глубокими декольте привлечь мужское внимание. Саму звезду «Дома-2» не на шутку разгневали сравнения с бывшей коллегой по телестройке.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Я кайфую от себя»: Бородина высказалась о любви к откровенным нарядам
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