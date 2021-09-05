Володин предложил простой способ решения проблемы бродячих животных в России

Москва, 5 сентября. Проблема бродячих животных в России исчезнет, если общество начнет проявлять более ответственное отношение к питомцам, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

За последние пять лет Госдума России приняла закон «Об ответственном обращении с животными». Кроме того, правительство страны серьезно ужесточило наказание для живодеров и приравняло к преступлениям средней тяжести незаконную добычу редких видов живых существ, напомнил он.

«Животным присущи чувства и эмоции, они способны испытывать боль и страдания. Мы должны их защищать, что и сделали», — написал Володин у себя в Telegram.

Массовое распространение бродячих животных произошло по вине людей, отметил спикер Госдумы. Россиянам давно пора начать заниматься «реальными делами», подчеркнул он. Нужно строить приюты и пропагандировать ответственное отношение к питомцам, добавил Володин.

Недавно стало известно, что впервые за 20 лет в России переиздадут том «Животные» Красной книги. Его новое издание будет включать в себя 443 вида представителей фауны.