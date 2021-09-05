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Захарова: предложений об участии России в G7 не поступало

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 11:45
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Политика
Захарова: предложений об участии России в G7 не поступало
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 5 сентября. Москва не получала предложений о проведении встречи с участием РФ и КНР в формате «Большой семерки» (G7), сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Министры иностранных дел стран G7 планируют провести переговоры по поводу обстановки в Афганистане. Уточнялось, что на встречу собираются пригласить Россию и Китай. Консультации могут пройти 8 сентября.

«На них также должны будут присутствовать представители России, Китая и других стран», — говорил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.

Захарова рассказала, что в Москве получали сигналы от Берлина и Парижа относительно некоей встречи, но речи о «Большой семерке» не шло.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода американских войск из республики. Движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) установило контроль над территорией страны.

Ранее глава дипломатии Евросоюза призвал к переговорам с талибами. По словам дипломата, ЕС следует обеспечить свое присутствие в Кабуле.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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