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NetEase: Япония не сможет договориться с Россией по Курильским островам
Политика
NetEase: Япония не сможет договориться с Россией по Курильским островам
Фото предоставлены ООО «Институт вулканологии и геодинамики»

Пекин, 5 сентября. Японская сторона потеряла возможность договориться с Россией по Курильским островам. В настоящее время она не сможет этого сделать, заявили эксперты китайского издания NetEase.

Попытки достичь соглашения по Курилам предпринимались еще во времена существования СССР. В 1956 году Советский Союз и Япония подписали Московскую декларацию. Согласно документу, острова Хабомаи и Шикотан переходили под контроль Токио. Территории Кунашир и Итуруп оставались за Россией. Такой исход был возможен в случае подписания мирного договора, однако Япония отказалась от сделки.

Причиной стал шантаж с американской стороны. США заявили, что не вернут Японии архипелаг Рюкю с островом Окинава, если Кунашир и Итуруп будут принадлежать СССР.

«В то время Советский Союз действительно был готов вернуть два острова. Важным условием было то, чтобы армия США не имела влияния на территории Японии», — привели слова китайских экспертов на сайте «ПолитРоссии».

В то время американское присутствие в Японии действительно представляло угрозу для советских территорий. Однако сегодня ситуация изменилась. Токио уже ничего не поможет вернуть Курильские острова, уверены в NetEase.

Ранее стало известно, в Арктике развернут новые российские военные самолеты. Президент РФ Владимир Путин указал на необходимость запуска масштабных проектов развития в этом регионе, сообщили в издании «Север-Пресс».

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