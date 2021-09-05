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Цены на архивные тарифы сотовой связи выросли в России
Экономика
Цены на архивные тарифы сотовой связи выросли в России
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 5 сентября. Операторы сотовой связи начали поднимать цены на архивные тарифы. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщения компаний клиентам.

Так, МТС с 9 сентября увеличит объем гигабайт и минут в тарифах «Мой Смарт». При этом стоимость услуг вырастет до 355 рублей в месяц. Один из абонентов этого тарифа заявил, что его расходы на связь выросли почти вдвое.

Повысил стоимость услуг по архивным тарифам и «Мегафон». Компания предлагала абонентам бесплатно перейти на актуальные тарифы до повышения цены. «Скартел» увеличил цену только в тарифе-конструкторе для тех, кто подключился после 24 августа. «Вымпелком» сообщил, что изменил цены на несколько архивных тарифов еще в середине августа, а Tele2 заявил, что не пока планирует увеличивать стоимость услуг.

Крупнейшие интернет-компании РФ ранее заявили о создании Альянса по защите детей в цифровой среде. В присутствии президента Владимира Путина они подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее добровольные обязательства.

Тем временем правительство Китая начало активно бороться с интернет-зависимостью молодежи. По информации INFOX, государство начало активно вводить цензуру и ограничивать развлекательный контент.

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