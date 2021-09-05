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СК возбудил дело после драки фанатов «Зенита» и «Спартака» в Твери

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 11:38
Происшествия
СК возбудил дело после драки фанатов «Зенита» и «Спартака» в Твери
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Тверь, 5 сентября. Массовая драка футбольных фанатов «Спартака» и «Зенита» в Твери стала поводом для уголовного дела. Стычка произошла в центре города.

Болельщики «Спартака» набросились на петербуржцев перед началом матча между командами «Тверь» и «Зенит-2». По предварительной информации, в беспорядках участвовали около 60 человек. На месте инцидента полицейские задержали 11 нарушителей, личности остальных дебоширов устанавливается. В результате массовой драки один человек попал в больницу.

Во время допроса фанаты петербургского клуба заявили, что не имеют претензий к нападавшим. По информации врачей, у пострадавших отсутствуют серьезные повреждения.

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