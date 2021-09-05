Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 12:42
12:42
Происшествия
Конфликт в хабаровской ИК привел к гибели двух человек
12:38
Общество
Самый холодный день новой рабочей недели ждет москвичей в понедельник
12:38
Шоу-бизнес
Фанаты уверены, что похудевшая Екатерина Скулкина потеряла свою харизму
12:35
Общество
Фильм «Солнцепек» о военном конфликте в Донбассе оценивают зрители онлайн-кинотеатров
12:32
Общество
Украинцам упростили условия посещения Белоруссии для сбора грибов
12:29
Экономика
Греф: решение по регулированию экосистем может быть принято до конца года
12:27
Армия
В США назвали проблемы со здоровьем ударом по боеспособности ВВС
12:27
Экономика
Биткоин может вырасти до 75 тысяч долларов до конца года
12:26
Происшествия
Заключенные хабаровской колонии устроили массовую драку
12:23
Общество
«Шугалей 3. Возвращение»: как проходили съемки боевика, основанного на реальных событиях
Все новости

«Вы не одни»: Бузова обратилась к планирующим сделать аборт женщинам
Шоу-бизнес
«Вы не одни»: Бузова обратилась к планирующим сделать аборт женщинам
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 5 сентября. Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова высказалась против абортов и заявила о готовности помочь находящимся в трудной жизненной ситуации женщинам.

Звезда «Дома-2» опубликовала в Stories ролик, рассказав о своей подруге. Девушка решила сделать аборт, но Бузова попыталась отговорить ее от этого шага. Артистка пообещала поддержать подругу на этапе беременности. Она также обратилась к своим подписчицам, оказавшимся в аналогичной ситуации.

«Девочки! Напишите мне. [...] Не стесняйтесь, не бойтесь! [...] Я вечером обязательно прочитаю весь директ. Всем помочь я конечно не смогу, но нескольким конкретным девочкам… конечно. Мы справимся! Вы не одни!» — заметила Бузова.

Ольге Бузовой в этом году исполнилось 35 лет. Он была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, но в этом браке не было детей. После расставания со спортсменом артистка искала нового мужчину в нескольких романтических шоу, но «того самого» она так и не встретила.

Поклонники беспокоятся о личной жизни Бузовой, которая до сих пор одна. Фолловеры советуют ей на время отказаться от работы, чтобы построить полноценную семью.

Ранее Бузова показала, как развлекалась с женатым юмористом Михаилом Галустяном на съемках реалити-шоу «Звезды в Африке». Артистка запрыгнула на спину комику, надеясь, что он ее понесет. Галустян со смехом попытался освободиться, но ему не удалось.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / «Вы не одни»: Бузова обратилась к планирующим сделать аборт женщинам
дети бузова аборт
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru