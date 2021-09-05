«Вы не одни»: Бузова обратилась к планирующим сделать аборт женщинам

Москва, 5 сентября. Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова высказалась против абортов и заявила о готовности помочь находящимся в трудной жизненной ситуации женщинам.

Звезда «Дома-2» опубликовала в Stories ролик, рассказав о своей подруге. Девушка решила сделать аборт, но Бузова попыталась отговорить ее от этого шага. Артистка пообещала поддержать подругу на этапе беременности. Она также обратилась к своим подписчицам, оказавшимся в аналогичной ситуации.

«Девочки! Напишите мне. [...] Не стесняйтесь, не бойтесь! [...] Я вечером обязательно прочитаю весь директ. Всем помочь я конечно не смогу, но нескольким конкретным девочкам… конечно. Мы справимся! Вы не одни!» — заметила Бузова.

Ольге Бузовой в этом году исполнилось 35 лет. Он была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, но в этом браке не было детей. После расставания со спортсменом артистка искала нового мужчину в нескольких романтических шоу, но «того самого» она так и не встретила.

Поклонники беспокоятся о личной жизни Бузовой, которая до сих пор одна. Фолловеры советуют ей на время отказаться от работы, чтобы построить полноценную семью.

Ранее Бузова показала, как развлекалась с женатым юмористом Михаилом Галустяном на съемках реалити-шоу «Звезды в Африке». Артистка запрыгнула на спину комику, надеясь, что он ее понесет. Галустян со смехом попытался освободиться, но ему не удалось.