Церемония интронизации митрополита Иоанникия СПЦ началась в Черногории

Цетине, 5 сентября. Интронизация митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия Сербской православной церкви (СПЦ) стартовала в Черногории на фоне протестов.

Церковная служба организована в средневековом монастыре старой столицы Черногории Цетине. Интронизацию проводит патриарх Сербский Порфирий, сообщает национальное телевидение.

«Патриарх Сербский и митрополит Иоанникий доставлены к монастырю вертолетом. В настоящее время внутри проходит служба», — сказано в сообщении.

Сотрудники полиции Черногории утром 5 сентября применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты против граждан, вышедших на улицы против интронизации митрополита Черногорско-Приморского. Известно, что люди блокируют въезд в Цетине и уже собрались на главной площади города. Журналисты сообщают о четырех пострадавших в ходе протестов. Они получили легкие травмы.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался о поездке Константинопольского патриарха Варфоломея на территорию Украины. Глава РПЦ назвал визит греховным.