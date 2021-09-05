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Церемония интронизации митрополита Иоанникия СПЦ началась в Черногории
Общество
Церемония интронизации митрополита Иоанникия СПЦ началась в Черногории
Prt Scr youtube.com  /  Телевизија Храм

Цетине, 5 сентября. Интронизация митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия Сербской православной церкви (СПЦ) стартовала в Черногории на фоне протестов.

Церковная служба организована в средневековом монастыре старой столицы Черногории Цетине. Интронизацию проводит патриарх Сербский Порфирий, сообщает национальное телевидение.

«Патриарх Сербский и митрополит Иоанникий доставлены к монастырю вертолетом. В настоящее время внутри проходит служба», — сказано в сообщении.

Сотрудники полиции Черногории утром 5 сентября применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты против граждан, вышедших на улицы против интронизации митрополита Черногорско-Приморского. Известно, что люди блокируют въезд в Цетине и уже собрались на главной площади города. Журналисты сообщают о четырех пострадавших в ходе протестов. Они получили легкие травмы.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался о поездке Константинопольского патриарха Варфоломея на территорию Украины. Глава РПЦ назвал визит греховным.

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черногория спц интронизация
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