Коротченко объяснил, чем для США обернется отказ от российского двигателя РД-180

Москва, 5 сентября. Американским ракетостроителям придется изрядно постараться, чтобы найти замену ракетным двигателям РД-180 российского производства, считает военный эксперт Игорь Коротченко.

Продажа тяжелых ракет-носителей Atlas V была прекращена американским альянсом United Launch Alliance, в состав которого входят компании Lockheed Martin и Boeing. Ввиду этого США прекратят закупки российских ракетных двигателей РД-180, положив конец сотрудничеству Вашингтона и Москвы в этой сфере, заявил руководитель альянса Тори Бруно. Выводы западных экспертов о том, что РФ якобы столкнется с серьезными трудностями после потери такого покупателя, весьма преувеличены, отметил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в комментарии для издания «ПолитРоссия».

Руководству «Энергомаша», выпускающего эти двигатели, придется заняться поисками новых зарубежных покупателей РД-180, однако это едва ли станет проблемой, уверен эксперт. Он напомнил, что российский двигатель РД-181, который производится тем же предприятием, все еще эксплуатируется американской стороной и контракт пока не завершен. Кроме того, в 2022 году в производство будет запущен РД-182, который пойдет и на экспорт, ввиду чего Россия точно не останется без контрактов, уверен собеседник.

Двигатель РД-180 имеет блестящую репутацию за рубежом, подчеркнул Коротченко. Крайне положительно о нем отзывался и сам Бруно, и Илон Маск, назвавший этот силовой агрегат технологическим чудом, отметил эксперт. Теперь же американской стороне придется приложить массу усилий, чтобы найти замену этому двигателю, что грозит Вашингтону большими расходами, значительно превышающими траты на приобретение РД-180, констатировал собеседник.

«Один наш двигатель стоил порядка 30 миллионов долларов. Цена немаленькая, но вполне подъемная. А теперь представьте, сколько придется потратить американцам, чтобы разработать, собрать и пустить в производство собственный аналог. Это огромные деньги, они лишь сделали себе дороже», — объяснил эксперт, чем для США обернется отказ от российского двигателя РД-180.

Ранее стало известно о проведении испытаний космического корабля «Орел», разработанного в России. Об этом рассказал руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. По его словам, специалистам в ходе тестирования разработки уже удалось выявить некоторые недочеты, которые будут исправлены в ближайшее время. Согласно планам Роскосмоса, аппарат будет отправлен к Луне уже в 2023 году.