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Особую экономическую зону планируют создать в Мордовии
Экономика
Особую экономическую зону планируют создать в Мордовии
wikipedia.org  /  Alex1981/ТУ РосОЭЗ по РТ

Саранск, 5 сентября. Министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что особая экономическая зона (ОЭЗ) может появиться в Мордовии.

Согласно представленным данным, ОЭЗ планируют расположить на территории бывшего производственного светотехнического предприятия «Лисма» в Саранске. Размер обеспеченной инфраструктурой площадки составляет около 80 гектаров. Альтернативой использования подобного пространства считается создание промышленного парка, передает «Российская газета».

«Мы посоветуемся, выработаем единую позицию. Отличная площадка, которой надо заниматься, потенциальная точка роста», — добавил глава Минэкономразвития.

Во время рабочей поездки в республику Решетников посетил несколько предприятий и провел совещание по вопросам развития субъекта. По мнению министра, основной проблемой Мордовии по-прежнему остается высокий уровень государственного долга, а также связанные с этим ограничения.

Президент России Владимир Путин ранее одобрил план формирования особой экономической зоны в Белгородской области. Глава государства отметил, что первоначально важно произвести расчеты. По его словам, необходимо создавать условия для продолжения инвестиционных процессов в субъекте.

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