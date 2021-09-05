Дочь Лободы будет учиться в престижной гимназии вместе с детьми Пугачевой и Галкина

Москва, 5 сентября. Украинская поп-дива Светлана Лобода отправила старшую дочь Евангелину в Первую Московскую гимназию. Престижную школу певице посоветовал юморист Максим Галкин.

Исполнительница не так давно перебралась со всей семьей за границу. По признанию Лободы, она давно мечтала о домике в тихом европейском городке. Однако в Москве осталась старшая дочь звезды Евангелина, которая в этом году пошла в пятый класс. Нелегкое решение о разлуке с наследницей певица приняла, заботясь об образовании и будущем своего ребенка. Лобода рассказала, что решила отправить дочь в Первую Московскую гимназию, поэтому Евангелина будет жить с бабушкой в столице.

«Я прилетела на один день, чтобы отвезти дочь в пятыйй класс. Мы живем за границей. Евочка будет ходить сюда <...> Ева будет жить с бабушкой, а я буду прилетать навещать их», — рассказала исполнительница в программе «Ты не поверишь!».

Образовательное учреждение Лободе посоветовал Максим Галкин. В прошлом году юморист и его супруга Алла Пугачева отправили в эту гимназию своих детей — двойняшек Лизу и Гарри, и остались очень довольны качеством преподавания и общим подходом к обучению в этой школе.

Светлана Лобода воспитывает двух дочерей — Евангелину и Тильду. По слухам, отцом второго ребенка певицы является солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Недавно звезда призналась, что находится в новых отношениях и уже подумывает подарить возлюбленному сыновей.