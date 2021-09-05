Партия лекарств от коронавируса прибыла на Украину из США

Киев, 5 сентября. Гуманитарный груз стоимостью порядка 20 миллионов долларов прибыл из США на Украину. Он состоит из лекарств от коронавирусной инфекции, заявили в украинском посольстве.

Помощь, которую Америка предоставила Украине, является результатом договоренностей украинского президента Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом. Груз состоит из двух препаратов от COVID-19, добавили в посольстве.

«При содействии посольства на Украину был доставлен гуманитарный груз из США, предоставленный американской благотворительной организацией Direct Relief», — сказано в сообщении.

В страну прибыла партия лекарств Бамланайвимэб и Этизвимэб. В общей сложности Украина получила 60 тысяч флаконов общей стоимостью в 20 млн долларов. Данные препараты предназначены для лечения больных с легкой и средней формой коронавируса. В ближайшее время украинский минздрав начнет распределять вакцину по стране.

Три категории людей больше других рискуют перенести COVID-19 в тяжелой форме, заявили американские ученые. По их мнению, курильщики, любители спиртных напитков, а также сладкоежки больше других рискуют заболеть этой опасной инфекцией.