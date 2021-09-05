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Прогноз на неделю с астрологом для всех знаков зодиака
Общество
Прогноз на неделю с астрологом для всех знаков зодиака
pixabay.com  / 

Новая сентябрьская неделя подарит каждому знаку зодиака новые возможности. Астролог Яна Ваганова советует воспользоваться некоторыми советами, чтобы период с 6 по 12 сентября получился насыщенным, удачным и ярким.

6 сентября. Понедельник

День Луны и созвездий Магха и Пурва Пхалгуни, Луна убывает.

Энергетика дня нестабильная, на экспромт и удачу особо рассчитывать не стоит. Сегодня благоприятно вспоминать предков. Задачка со звездочкой — зажечь свечу в благодарность предкам за то, что имеете. Для лечения день не подходит, а вот для красоты — очень даже. Созвездие королевское, любит выделяться, причем достаточно масштабно, поэтому подготовьтесь, чтобы показать себя во всей красе. Удача — от яркого образа.

7 сентября. Вторник

День Марса и созвездий Пурва Пхалгуни и Уттара Пхалгуни. Новолуние в 03:51 по московскому времени.

С большой долей вероятности этот день станет для вас сюрпризом или откроет что-то новое. Не стоит перегружать себя делами и сверхзадачами, которые позже могут решиться без вашего участия. Если не умеете тратить деньги с умом, воздержитесь от покупок — можно не рассчитать финансы и залезть в долги. Не конфликтуйте и следите за речью, любая искра может превратиться в пламя. Удача — от релакса!

Прогноз на неделю с астрологом для всех знаков зодиака
pixabay.com  / 

8 сентября. Среда

День Меркурия и созвездий Уттара Пхалгуни и Хаста, Луна растет.

Благоприятный день, но он может размазаться и пролететь вроде бы в делах, но без особых результатов. Доверяйте интуиции, она поможет вам выбрать правильное направление действий. Хорошо составьте план работы и придерживайтесь тайминга. Уборка, домашний уют, новые наряды сегодня принесут и удовольствие. Удача придет от новых знаний, связанных с творчеством.

9 сентября. Четверг

День Юпитера и созвездий Хаста и Читра, Луна растет.

Второй благоприятный день подряд, это редкость. Оптимизм и творчество — вот девиз на сегодня. Наступило время действовать, творить, заниматься исследованиями, обучаться — сегодня вы точно знаете, чего хотите от жизни. Начните утро с Гаятри мантры. Будет сопутствовать удача от занятий физической активностью и наведения порядка. Маникюр и уход за телом тоже пойдут в плюс.

10 сентября. Пятница

День Венеры и созвездий Читра и Свати, Луна растет.

Эмоциональный день, много мыслей и переживаний. Не стоит планировать важные дела и начинать что-то грандиозное. А вот походы по магазинам, музеям, обсерваториям и развивающим кружкам — самое то. Вас будет тянуть на интеллектуальные приключения. Удача будет сопутствовать романтике и отношениям.

Прогноз на неделю с астрологом для всех знаков зодиака
pixabay.com  / 

11 сентября. Суббота

День Сатурна и созвездия Вишакха, Луна растет.

Это созвездие обладает силой очищения и трансформации. Да и сам день сегодня пропитан особым настроением и силой. События дня будут подталкивать делать какой-либо выбор, принимать важные решения, но сейчас не самое подходящее время для этого. Возьмите паузу. А вот постановка целей на будущее — именно то, чем сегодня нужно заниматься. В отношениях возможен раздрайв из-за эго, которое вырастет в несколько раз от скопившейся усталости и будет мешать слышать партнера.

12 сентября. Воскресенье

День Солнца и созвездия Анурадха, Луна растет.

Возможны конфликты и споры на пустом месте. Двойственность дня даст внутреннюю романтику и желание любви, а внешне диалог может не получиться. Загадайте желание, не связанное с материальной сферой, в течение полугода оно должно исполниться. Ждет удача в мелких покупках, соревнованиях и уборке, остальное будет двигаться с задержками.

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