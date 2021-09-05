Массовая драка футбольных болельщиков в Твери попала на видео

Тверь, 5 сентября. Потасовка между фанатами «Зенита» и московского «Спартака» произошла накануне в центре Твери. В результате массовой драки один человек был госпитализирован.

Болельщики «Спартака» подкараулили петербуржцев перед началом матча между командами «Тверь» и «Зенит-2». По предварительным данным, в беспорядках принимали участие около 60 человек. Прибывшие на место инцидента полицейские задержали 11 нарушителей, личность остальных дебоширов устанавливается.

Стражи порядка допросили фанатов петербургского клуба до отъезда домой, однако все они заявили, что не имеют претензий к нападавшей стороне. Врачи также отметили, что пострадавшие не получили серьезных повреждений.