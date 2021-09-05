Молодая избранница Виктора Логинова объявила о разводе с актером

Москва, 5 сентября. Актриса Мария Гуськова, ставшая супругой Виктора Логинова в октябре прошлого года, сообщила в Instagram о разводе.

Свадьба звезды комедийного сериала «Счастливы вместе» Виктора Логинова и начинающей актрисы состоялсь в Петербурге. Молодожены клялись друг другу в любви, а их соцсети пестрили красивыми фотографиями торжества. Однако не прошло и года, как пара решила разорвать отношения.

«Друзья. Я официально заявляю, что я развожусь», — написала Гуськова в Stories.

Девушка не стала объяснять причину развода, но друзья полагают, что на отношения супругов повлияла разница в возрасте. Виктору Логинову в феврале исполнилось 46 лет, а Марии Гуськовой всего 22. До этого актер был трижды женат, у него четверо детей.

Логинов надеялся создать с актрисой большую семью. В соцсетях он писал, что готов воспитать хоть еще восьмерых наследников. Но для Гуськовой карьера оказалась важнее брака, и это стало камнем преткновения в их союзе, утверждали таблоиды.

Ранее о разводе с музыкантом Элджеем (Алексей Узенюк) сообщила популярный блогер и телеведущая Настя Ивлеева. Пара состояла в браке с 2019 года, им предстоит поделить большое совместно нажитое имущество.