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Британские спецназовцы переоделись в женскую одежду, чтобы покинуть Афганистан

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 11:09
Армия
Британские спецназовцы переоделись в женскую одежду, чтобы покинуть Афганистан
flickr.com  /  U.S. Department of Defense

Лондон, 5 сентября. Отряд британских спецназовцев едва сумел эвакуироваться из Афганистана. По данным журналистов, британцы прошли патрули боевиков, переодевшись в женскую одежду.

Об операции по эвакуации затерявшегося отряда британского спецназа SAS написало издание The Sunday Times. Журналисты отметили, что 20 бойцов спецназа добирались до единственного в Кабуле аэропорта своими силами.

Чтобы пройти патрули «Талибана»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) в Кабуле им пришлось переодеться в бурки и изображать из себя женщин, строго соблюдающих законы шариата. Оборудование и технику спецназовцам пришлось бросить, унести с собой они сумели только оружие и боеприпасы. В женских нарядах они преодолели несколько блокпостов боевиков по пути к аэропорту имени Хамида Карзая, откуда их эвакуировали самолетом минобороны Британии.

Ранее таблоид Bild сообщал, что власти Германии организовали эвакуацию из Афганистана 22 тысяч литров алкогольных напитков раньше, чем своих дипломатов и сотрудников министерств. Пока страну пытались покинуть сотни тысяч беженцев, Берлин счел необходимым вывезти из страны 65 тысяч банок пива и не менее 350 бутылок вина.

Американские власти тем временем сообщили, что за все время эвакуации смогли вывезти из страны 120 тысяч человек. Как пишет издание RT, среди них были как сотрудники американских ведомств в Кабуле и военные, так и афганские беженцы, которые опасались расправы талибов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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кабул афганистан британия талибы
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