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Представитель талибов заявил о желании установить дипломатические отношения с ФРГ

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 11:07
Политика
Представитель талибов заявил о желании установить дипломатические отношения с ФРГ
wikipedia.org  /  PD

Кабул, 5 сентября. Талибы хотят официальных дипломатических отношений с Германией. Об этом сообщил представитель радикального движения Забихулла Муджахид.

В беседе с журналистами немецких СМИ Муджахид рассказал о желании членов «Талибана»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) установить контакты с ФРГ. Кроме того, представители объединения надеются на гуманитарную и финансовую поддержку Германии.

Талибы выразили надежду на сотрудничество в сфере здравоохранения, образования и сельского хозяйства, отметили в прессе.

Посольство Германии в Афганистане было закрыто после прихода к власти радикалов. Однако в Берлине не заявляли о полном прекращении работы дипломатического представительства.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал страны международной организации к переговорам с талибами. Члены движения становятся для Запада неизбежными собеседниками, пояснил политик.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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