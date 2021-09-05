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Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему отказался от интервью с Дудем
Спорт
Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему отказался от интервью с Дудем
Global Look Press  /  Âåëåíãóðèí Âëàäèìèð/FTP

Москва, 5 сентября. Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему не дал интервью известному блогеру Юрию Дудю.

Юрий Дудь предлагал Хабибу Нурмагомедову дать интервью незадолго до поединка с Конором Макгрегором, однако боец MMA ответил отказом. Об этом экс-чемпион UFC в легкой весовой категории рассказал журналистам Sport24 после завершения турнира в Альметьевске.

«Не хватило времени, шла подготовка. Кажется, перед Конором предлагали. Я тогда так, как сейчас, интервью не раздавал, старался эмоционально не распыляться. Интервью забирают энергетику, а на тот момент не хотел», — отметил Нурмагомедов.

Бывший чемпион UFC завершил спортивную карьеру в октябре 2020 года. Нурмагомедов провел 29 боев в MMA, выиграв все поединки.

Ранее стало известно, что Хабиб Нурмагомедов примет участие в благотворительном футбольном матче на Кубке легенд. Встреча пройдет в столичном ДС «Мегаспорт».

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