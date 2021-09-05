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Еще 18 645 человек заболели коронавирусом в России

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 11:06
Общество
Еще 18 645 человек заболели коронавирусом в России
Невские Новости  /  Анна Карпова

Москва, 5 сентября. Российские медики продолжают бороться с распространением коронавируса по стране.

Согласно официальным данным, за последние сутки в 85 регионах России было выявлено 18 645 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. При этом в 7,5% болезнь протекала без каких-либо клинических проявлений.

«За сутки в стране полностью выздоровели 15 256 человек», — заявили в Оперштабе.

Москва и Петербург по-прежнему являются лидерами по количеству заболевших. За последние сутки медики столицы России выявили 1542 новых случая COVID-19. При этом в Петербурге этой опасной инфекцией заболели еще 1357 горожан.

Вакцинация является единственным способом борьбы с пандемией COVID-19. Всего в России зарегистрировано четыре препарата против COVID-19 — «Спутник V» и «Спутник Лайт» от НИЦ им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от «Вектора» и «КовиВак» от центра Чумакова.

Три категории людей больше других рискуют перенести COVID-19 в тяжелой форме, заявили американские ученые. По их мнению, эта опасная инфекция не щадит любителей алкоголя, сигарет, а также жирной и сладкой пищи.

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коронавирус COVID-19 оперштаб
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