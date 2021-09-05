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Три человека погибли при взрыве бомбы на юго-западе Пакистана

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 11:09
Происшествия
Три человека погибли при взрыве бомбы на юго-западе Пакистана
pxhere.com

Исламабад, 5 сентября. Три человека стали жертвами взрыва бомбы в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана. Полиция работает на месте происшествия.

Мужчина на мотоцикле с прикрепленной к нему взрывчаткой протаранил полицейскую машину на контрольно-пропускном пункте. В результате столкновения произошел взрыв. Погибли трое, еще 20 человек получили ранения.

Их госпитализировали. Сотрудники экстренных служб и правоохранительные органы работают на месте происшествия. Специалистам предстоит установить обстоятельства ЧП.

Тем временем оперативники ищут в Люберцах «террорист-смертника», который пообещал взорвать учебное заведение с детьми. Злоумышленник направил письмо в школу с угрозой.

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