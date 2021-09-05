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Ученые доказали способность овсянки бороться с плохим настроением
Общество
Ученые доказали способность овсянки бороться с плохим настроением
pixabay.com  /  PD

Москва, 5 сентября. Большое количество полезных свойств овсяной каши делает это блюдо незаменимым в меню любого человека.

Клетчатка в составе этой крупы оказывает положительное влияние на кишечник и налаживает правильную работу ЖКТ. Также регулярное употребление каши улучшает состояние кожи и волос, спасает от перхоти и многих дерматологических заболеваний. Овсянка хорошо влияет на работу мозга благодаря инозитолу в своем составе, поскольку он нормализует выработку холестерина в организме.

Такая каша на завтрак оказалось действенным «лекарством» от депрессии. Группа добровольцев в течение месяца регулярно употребляла это блюдо, после чего все участники эксперимента заявили об улучшении настроения.

Натуральный творог и овсяная каша обеспечивают человеку бодрую рабочую форму на весь день, заявили ученые. Сладкие йогурты и другие продукты с сахаром напротив рекомендуется ограничить в рационе, посоветовали специалисты.

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