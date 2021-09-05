Эксперты «Авито» выяснили, как часто россияне меняют свои машины

Москва, 5 сентября. Российские автолюбители рассказали, когда необходимо менять транспортное средство и почему сейчас для этого не самое лучшее время.

По словам аналитиков «Авито», на фоне дефицита в текущем году многие граждане предпочитают не менять машину. Согласно представленным данным, 31% водителей намерены пересесть на другой автомобиль через 4–5 лет, еще 29% — через 6–10 лет. Позволить себе новую машину каждые 2–3 года могут 12% опрошенных, передает «Российская газета».

В большинстве случаев водителям рекомендуют избавляться от старого средства передвижения после 100–150 тысяч километров пробега. Подобной точки зрения придерживаются 23% респондентов. Еще 20% жителей страны уверены, что пора менять автомобиль после пробега на уровне 150–200 тысяч километров.

Представители российской компании «АвтоВАЗ» ранее сообщили, что продажи транспортных средств сократились на 32,6%, до 19 428 тысяч единиц в августе. На производительность концерна повлияла ситуация, вызванная нехваткой электроники Bosch, необходимой для сборки автомобилей.