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Путин поздравил нефтяников с профессиональным праздником
Политика
Путин поздравил нефтяников с профессиональным праздником
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 5 сентября. Президент России Владимир Путин обратился к работникам нефтегазовой промышленности и поздравил их с профессиональным праздником.

Глава государства в обращении к нефтяникам указал на важность отрасли, в которой они работают. По его словам, эта сфера является одной из ключевых секторов российской экономики. Путин отметил, что многие поколения людей внесли уникальный вклад в укрепление энергетического потенциала России.

«Сегодня нефтегазовая отрасль является одним из ключевых, системообразующих секторов отечественной экономики с замечательными, проверенными временем трудовыми традициями», — подчеркнул президент РФ.

Также он уточнил, что благодаря опыту нефтяников решаются важные и ответственные задачи в стране. Речь идет о разработке месторождений, внедрении цифровых технологий и снабжении потребителей энергоресурсами, сказал Путин.

Ранее глава государства поздравил участников ликвидации последствий природных пожаров и паводков. Путин вручил госнаграды спасателям в Благовещенске.

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