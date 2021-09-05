Спасатели Башкирии тушат лесные пожары на площади 3,3 тыс. га

Уфа, 5 сентября. Сотрудники МЧС России по Республике Башкортостан сообщили, что площадь лесных пожаров в регионе превысила 3,3 тысячи гектаров.

В Башкирии продолжают действовать природные пожары. Площадь очагов возгорания уже превысила 3,3 тысячи гектаров. Спасатели активно борются с пламенем, охватившим леса и степи.

«Продолжают действовать шесть очагов лесных пожаров, все локализованы на общей площади 3389,5 гектара — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Башкирии.

По данным на 4 сентября, площадь горения составляла 2,7 тысячи гектаров. За прошедшие сутки огнеборцам удалось полностью потушить семь очагов, которые полыхали на 182,4 гектара.

Российское биологическое общество предлагало организовать полевой госпиталь в Якутии для диких животных, пострадавших в пожаре. Минприроды сообщило, что ничем не сможет помочь в данном вопросе.