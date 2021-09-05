Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 11:11
11:10
Шоу-бизнес
Молодая избранница Виктора Логинова объявила о разводе с актером
11:09
Армия
Британские спецназовцы переоделись в женскую одежду, чтобы покинуть Афганистан
11:07
Политика
Представитель талибов заявил о желании установить дипломатические отношения с ФРГ
11:06
Спорт
Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему отказался от интервью с Дудем
11:06
Общество
Еще 18 645 человек заболели коронавирусом в России
11:05
Происшествия
Три человека погибли при взрыве бомбы на юго-западе Пакистана
11:02
Общество
Коронавирус чаще поражает курильщиков, алкоголиков и сладкоежек
10:59
Общество
Ученые доказали способность овсянки бороться с плохим настроением
10:59
Происшествия
Спасатели тушат «заброшки» на площади 100 кв. метров в Павловске
10:57
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 5 сентября, праздники, факты, люди
Все новости

Спасатели Башкирии тушат лесные пожары на площади 3,3 тыс. га

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 10:55
Происшествия
Спасатели Башкирии тушат лесные пожары на площади 3,3 тыс. га
wikipedia.org  /  John McColgan – Edited by Fir0002 / Общественное достояние

Уфа, 5 сентября. Сотрудники МЧС России по Республике Башкортостан сообщили, что площадь лесных пожаров в регионе превысила 3,3 тысячи гектаров.

В Башкирии продолжают действовать природные пожары. Площадь очагов возгорания уже превысила 3,3 тысячи гектаров. Спасатели активно борются с пламенем, охватившим леса и степи.

«Продолжают действовать шесть очагов лесных пожаров, все локализованы на общей площади 3389,5 гектара — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Башкирии.

По данным на 4 сентября, площадь горения составляла 2,7 тысячи гектаров. За прошедшие сутки огнеборцам удалось полностью потушить семь очагов, которые полыхали на 182,4 гектара.

Российское биологическое общество предлагало организовать полевой госпиталь в Якутии для диких животных, пострадавших в пожаре. Минприроды сообщило, что ничем не сможет помочь в данном вопросе.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Спасатели Башкирии тушат лесные пожары на площади 3,3 тыс. га
башкирия огонь лес лесные пожары площадь природные пожары
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru