«Давление 200, кровь из носа»: Асмус пожаловалась на подорванное здоровье из-за работы

Москва, 5 сентября. Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус призналась, что ее ментальное и физическое здоровье в критическом состоянии. В 33 года актрису мучают повышенное давление и головные боли.

После развода с резидентом ComedyClub Гариком Харламовым артистка с головой ушла в работу. Асмус совмещала съемки в кино, работу на телевидении и выступления в театре. Такой плотный график негативно сказался на здоровье 33-летней звезды. По словам актрисы, последние три месяца у нее регулярно повышается артериальное давление и температура. Кроме того, Асмус пожаловалась, что от изнуряющей работы у нее постоянно пропадает голос.

«Лопнувшие капилляры в глазах, порванные связки на ноге <...> бессонница, задержка месячных на два месяца, головная боль, регулярно севший голос, голодные диеты...а мне только 33 года!» — сокрушается артистка в своем Instagram-аккаунте.

Звезда рассказала, что уже запланировала полное обследование организма в одной из частных клиник — она смогла найти несколько свободных дней в своем графике. Однако планы Асмус на восстановление здоровье едва не рухнули, когда съемки одного из проектов чуть не перенесли именно на выбранные ею даты. К счастью, продюсеры передумали о переносе съемочного процесса, поэтому в конце сентября артистка отправится в больницу.

В июле Кристина Асмус получила разрыв связок ноги в четырех местах. Несмотря на серьезную травму, звезда отправилась на съемки нового проекта на тропический остров. Позже в соцсетях актриса объяснила свое решение жесткими условия контракта, которые предполагают большие денежные штрафы за отказ от участия в съемках.