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Кабмин дополнительно профинансирует создание домов-интернатов в России

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 10:55
Экономика
Кабмин дополнительно профинансирует создание домов-интернатов в России
pixabay.com

Москва, 5 сентября. Правительство РФ дополнительно профинансирует строительство домов-интернатов для инвалидов и пожилых в некоторых регионах страны. Об этом говорится на сайте Кабинета министров.

Решение принято в связи с обращениями глав регионов, где возведение таких учреждений идет с опережением. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Ряд регионов сможет получить в 2021 году дополнительное финансирование на строительство домов-интернатов для инвалидов и пожилых», — говорится в сообщении кабмина.

Работа проводится в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан», обратили внимание в Правительстве России. Денежные средства поступят Курской, Ульяновской и Владимирской областям. Также деньги получат Астраханская область, Мордовия, Хакасия и Башкирия.

Правительство РФ также одобрило выделение около 2 млрд рублей на создание ПЦР-центров в крупных городах государства. Об этом сообщается на сайте кабмина.

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кабмин мишустин финансирование дома-интернаты
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