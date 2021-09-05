Минные заграждения замедлили продвижение талибов в провинции Панджшер

Кабул, 5 сентября. Продвижению «Талибана»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) в афганской провинции Панджшер помешало минирование дорог к городу Базарак, где находится штаб сопротивления.

Объявленная талибам «минная война» позволила силам сопротивления в Панджшере замедлить наступление боевиков к административному центру провинции в городе Базарак. По словам корреспондентов канала Al-Jazeera, повстанцы заминировали все подходы к городу, из-за чего талибам приходится попутно проводить саперные работы.

«Разминирование и наступательные действия проводятся одновременно», — сообщает телеканал.

Горная провинция Панджшер стала центром сопротивления талибам, которые захватили власть в стране 15 августа. В этом труднодоступном регионе находятся отряды под командованием сына знаменитого полевого командира Ахмада Шаха Масуда — Ахмада Масуда и вице-президент Афганистана Амрулла Салех. После побега из страны президента Ашрафа Гани, Салех заявил, что, согласно конституции Афганистана, он является временно исполняющим обязанности лидера и призвал армию страны дать отпор талибам.

Пока что из провинции поступает противоречивая информация, журналисты сообщали о нескольких попытках штурма Базарака. Сутками ранее «Талибан» заявлял, что офис губернатора провинции уже находится под его контролем, однако силы сопротивления опровергают эту информацию.

Силы сопротивления в свою очередь утверждают, что в ходе боев в Панджшере ликвидировали не меньше 600 боевиков «Талибана», указывает издание RT со ссылкой на заявление представителя повстанцев Фахима Дашти.

1 Организация запрещена на территории РФ.