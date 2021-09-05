Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 11:12
11:10
Шоу-бизнес
Молодая избранница Виктора Логинова объявила о разводе с актером
11:09
Армия
Британские спецназовцы переоделись в женскую одежду, чтобы покинуть Афганистан
11:07
Политика
Представитель талибов заявил о желании установить дипломатические отношения с ФРГ
11:06
Спорт
Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему отказался от интервью с Дудем
11:06
Общество
Еще 18 645 человек заболели коронавирусом в России
11:05
Происшествия
Три человека погибли при взрыве бомбы на юго-западе Пакистана
11:02
Общество
Коронавирус чаще поражает курильщиков, алкоголиков и сладкоежек
10:59
Общество
Ученые доказали способность овсянки бороться с плохим настроением
10:59
Происшествия
Спасатели тушат «заброшки» на площади 100 кв. метров в Павловске
10:57
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 5 сентября, праздники, факты, люди
Все новости

Минные заграждения замедлили продвижение талибов в провинции Панджшер
Армия
Минные заграждения замедлили продвижение талибов в провинции Панджшер
Global Look Press  /  Stringer/Xinhua

Кабул, 5 сентября. Продвижению «Талибана»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) в афганской провинции Панджшер помешало минирование дорог к городу Базарак, где находится штаб сопротивления.

Объявленная талибам «минная война» позволила силам сопротивления в Панджшере замедлить наступление боевиков к административному центру провинции в городе Базарак. По словам корреспондентов канала Al-Jazeera, повстанцы заминировали все подходы к городу, из-за чего талибам приходится попутно проводить саперные работы.

«Разминирование и наступательные действия проводятся одновременно», — сообщает телеканал.

Горная провинция Панджшер стала центром сопротивления талибам, которые захватили власть в стране 15 августа. В этом труднодоступном регионе находятся отряды под командованием сына знаменитого полевого командира Ахмада Шаха Масуда — Ахмада Масуда и вице-президент Афганистана Амрулла Салех. После побега из страны президента Ашрафа Гани, Салех заявил, что, согласно конституции Афганистана, он является временно исполняющим обязанности лидера и призвал армию страны дать отпор талибам.

Пока что из провинции поступает противоречивая информация, журналисты сообщали о нескольких попытках штурма Базарака. Сутками ранее «Талибан» заявлял, что офис губернатора провинции уже находится под его контролем, однако силы сопротивления опровергают эту информацию.

Силы сопротивления в свою очередь утверждают, что в ходе боев в Панджшере ликвидировали не меньше 600 боевиков «Талибана», указывает издание RT со ссылкой на заявление представителя повстанцев Фахима Дашти.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Минные заграждения замедлили продвижение талибов в провинции Панджшер
афганистан талибан панджшер
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru