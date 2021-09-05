MW: Пентагон променял боевую мощь авианосцев ВМС США на экономию

Вашингтон, 5 сентября. Ограниченные возможности палубной авиации ВМС США лишили Вашингтон господства на море, считают американские аналитики.

Истребитель-бомбардировщик F-18E и самолет радиоэлектронной борьбы EA-18G, сконструированный на его основе, должны были стать основой американской палубной авиации, пишут авторы издания Military Watch, перевод статьи которых приводит «ПолитРоссия». По их словам, в Пентагоне решили сэкономить и заменить самолеты дальнего радиуса действия A-6 и F-14 на F-18E, что должно было снизить эксплуатационные расходы, однако подобный шаг стал ошибкой военного руководства США.

Командование ВМС Соединенных Штатов в погоне за экономией сократило среднюю дальность действия палубной авиации на целых 77%, заявили журналисты. По их словам, военное руководство настолько было довольно сокращением расходов, что не приняло во внимание факт снижения боеспособности авианосцев. Примечательно, что в адрес F-18E звучала критика, так как самолет имеет сильно ограниченный радиус действия, отметили аналитики. Из-за этого командование ВМС даже планировало усовершенствовать самолет и принять на вооружение образец с улучшенными силовыми установками, стелс-технологиями и более вместительными топливными баками.

Преимуществом модернизированного варианта было использование в качестве основы простого и весьма дешевого F-18E, тем не менее в Пентагоне все же не решились поменять истребитель на его улучшенную модель, констатировали эксперты. По их мнению, подобное решение стало ударом по боевой мощи авианосцев ВМС США. Они подчеркнули, что американскому флоту нужны самолеты с большим радиусом действия, такие как F-14 и A-6, ввиду того, что у потенциальных противников Вашингтона, которыми являются Россия, Китай и Северная Корея, уже имеется в наличии продвинутое противокорабельное вооружение.

Палубная авиация дальнего действия могла бы позволить авианосцам ВМС США противостоять противокорабельному оружию Москвы, Пекина или Пхеньяна, уверены авторы публикации. Тем не менее в Пентагоне решили снизить боеспособность подобных кораблей, «подрезав крылья» палубной авиации, подчеркнули аналитики. Они добавили, что с господством в море Вашингтону придется надолго распрощаться, так как руководство ВМС променяло боевую мощь авианосцев на экономию.

Ранее стало известно о начале строительства нового американского авианосца, получившего название Doris Miller. Созданием корабля занимаются специалисты компании Newport News Shipbuilding. При реализации этого проекта будут использованы исключительно цифровые чертежи. В состав ВМС США новый корабль должен войти в 2032 году.