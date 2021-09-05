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В Госдуме отметили важность постановления Беглова о выплатах учителям Петербурга
Общество
В Госдуме отметили важность постановления Беглова о выплатах учителям Петербурга
Федеральное агентство новостей  / 

В беседе с корреспондентом ФАН депутат Госдумы и председатель объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов поддержал постановление губернатора Петербурга Александра Беглова о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей педагогам города.

Несмотря на коронавирусные ограничения учителя продолжали проводить занятия для школьников в дистанционном формате, готовили их к олимпиадам и другим соревнованиям. В связи с этим Александр Беглов подписал постановление о единовременной выплате петербургским педагогам. Для этих целей из городского бюджета выделят более 1 млрд 258 млн рублей.

«Любую поддержку рабочего класса и людей, которые занимаются реальным трудом, я всегда готов поддержать. Александр Беглов все правильно сделал. Если у города есть возможности дать поддержку людям, — это замечательно», — прокомментировал депутат.

В Госдуме отметили важность постановления Беглова о выплатах учителям Петербурга
Федеральное агентство новостей  / 

Сергей Вострецов напомнил, что правительство страны ранее материально поддержало матерей, чьи дети пошли в школу, пенсионеров, а также военнослужащих и работников силовых ведомств.

«Учителей как будто забыли, а губернатор [Петербурга] правильно подумал, тем более сейчас начало учебного года. Учитель — один из важнейших людей в нашей жизни, после родителей. Педагоги — вторые по значимости люди. То, что решили отметить учителей в Петербурге, — здесь можно губернатора только поддержать», — подчеркнул собеседник ФАН.

Политик добавил, что другим городам необходимо брать пример с Санкт-Петербурга.

Известно, что выплаты получат школьные учителя и психологи, воспитатели в детских садах, мастера производственного обучения в учреждениях профессионального образования, работники школьных библиотек. А также те, кто работает с детьми в спортивных школах, центрах физической культуры и спорта, центрах содействия семейному воспитанию, психоневрологических интернатах, центрах социальной помощи семье и детям, подростково-молодежных клубах.

Ранее Александр Беглов прокомментировал поставку новой партии «Спутника V» в Петербург. Вакцинация, по его словам, способна защитить всех жителей города от опасной инфекции.

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учителя петербург беглов единовременная выплата
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