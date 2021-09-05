, 5 сентября. Украинский блогер Тамир Шейх резко высказался о выступлении президента страны Владимира Зеленского в ходе рабочего визита в Соединенные Штаты Америки.

Лидер страны выступил перед студентами Стэнфордского университета. Он заявил, что Украина станет лидером среди европейских государств. Страна преуспеет во многом, подчеркнул президент.

Шейх, в настоящее время перебравшийся в Крым, раскритиковал поведение Зеленского. Он отметил, что голливудские режиссеры могли бы снять фильм об украинском лидере. Кроме того, блогер придумал название ленте, рассказали журналисты издания «ПолитРоссия».

«“Стэнфордская брехня” – наверняка голливудские режиссеры так бы могли назвать фильм об этих событиях. Или же “Стэнфордское позорище”. Чемпион мира по брехне – Владимир Александрович Зеленский», — пояснил Тамир Шейх.

В ходе выступления глава государства указал на развитие предприятий в стране. Однако блогер с ним не согласился. Такую позицию он озвучил на своем YouTube-канале. Шейх заявил, что многие предприятия на Украине не функционируют. Также он напомнил, что один из старейших судостроительных заводов в Николаеве был закрыт.

Ранее украинцы осудили Зеленского за презентацию плана трансформации страны в США. Они считают, что сначала об этом должна была узнать общественность на родине.