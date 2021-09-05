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Рыночная стоимость «Газпрома» превысила 100 млрд долларов

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 10:27
Экономика
Рыночная стоимость «Газпрома» превысила 100 млрд долларов
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 5 сентября. Концерн «Газпром» вышел на первое место по капитализации в России.

Наиболее дорогостоящей публичной организацией в стране стал отечественный газовый концерн «Газпром». Компания обошла в рейтинге Сбербанк. Капитализация предприятия достигла 7,43 трлн рублей. Вместе с этим, ценные бумаги «Газпрома» продолжают расти. Об этом пишет Forbes.

Стоимость природного газа на европейских рынках ставит рекорды. Помимо этого, «Газпром» продемонстрировал высокие результаты финансовой деятельности, а общественность ожидает скорейшего пуска газопровода «Северный поток 2». Совокупность данных факторов влияет на успехи компании.

Согласно данным Мосбиржи, рыночная стоимость организации вышла за пределы 7,435 трлн рублей. Капитализация «Сбера», к примеру, составила только 7,4307 трлн рублей.

Отчетность также показала, что выручка предприятия увеличилась в 1,8 раза, составив 2,07 трлн рублей. Показатель EBITDA вырос в 7,5 раза, уровень чистой прибыль достиг 521,2 млрд рублей.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе Восточного экономического форума рассказал, сколько еще ждать введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

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Газпром капитализация рыночная стоимость
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