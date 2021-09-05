«Никого не слушайте»: дочь Норкина обратилась к отцу после его свадьбы

Москва, 5 сентября. Дочь телеведущего Андрея Норкина Александра поддержала отца после его женитьбы на бизнесвумен Ирине Бородиной.

Накануне известный журналист опубликовал в Instagram снимок из дворца бракосочетания. Овдовевший в прошлом году Норкин женился на руководителе торговой компании. Фолловеры тут же обвинили его в недолгой скорби по покойной жене Юлии, с которой он прожил почти 30 лет. Но волну негатива погасила его дочь Александра.

«Пап, я вас очень люблю. Вы у меня самые крутые! Будьте счастливы и никого не слушайте», — написала она.

Дочь телеведущего заявила, что никто не забыл мать. Но лучше всего не убиваться из-за горя до конца своих дней, а постараться быть счастливыми. Поддержав таким образом Норкина, она продемонстрировала хорошее отношение к его новой супруге.

Радиоведущая Юлия Норкина скончалась в возрасте 53 лет в июне прошлого года. Причиной смерти журналистки был инфаркт. После ухода из жизни жены Андрей Норкин с головой окунулся в работу на канале НТВ и стал гастролировать по России с сольными концертами.