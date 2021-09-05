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Названа предварительная цена планшета Xiaomi Mi Pad 5 в России
Технологии
Названа предварительная цена планшета Xiaomi Mi Pad 5 в России
Prt Scr youtube.com  /  ЧайнаИнспект

Москва, 5 сентября. Новый планшет Xiaomi Mi Pad 5 появится на российском рынке. Предварительная стоимость устройства составит примерно 35 000 рублей.

Устройство можно будет приобрести в двух цветовых вариантах — черном и белом. Планшет построен на чипе Qualcomm Snapdragon 860, укомплектован 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Аппарат оснастят экраном 11 дюймов с разрешением 2560x1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц, передает iXBT.com.

Mi Pad 5 получит четыре динамика, аккумулятор на 8720 мАч и две камеры — на 8 и 13 мегапикселей. На китайском рынке планшет стоит 310 долларов. Согласно предварительной информации, цена планшета будет находиться на уровне 35 000 рублей в России.

Китайская компания Xiaomi ранее сообщила, что начала отправлять смартфоны через российское дочернее ООО «Сяоми». В результате прямых поставок стоимость официально ввезенных гаджетов сможет снизиться на 10–15% на территории страны.

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цены планшет Xiaomi Mi Pad 5
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