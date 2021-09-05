Полиция и волонтеры ищут пропавшую в Тульской области 12-летнюю девочку

Тула, 5 сентября. Сотрудники правоохранительных органов объявили в розыск 12-летнюю девочку, которая пропала накануне.

Школьница исчезла 4 сентября. Она ушла из дома и не вернулась. В день пропажи на ребенке была бежевая толстовка, серая куртка со светоотражающими элементами, темные джинсы и черные ботинки на платформе с оранжевыми шнурками.

Пропавшая девочка худощавого телосложения, ростом 165 сантиметров. У нее карие глаза и прямые светлые волосы до плеч. В розыске принимают участие поисковики «Лизы Алерт». Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении школьницы, просьба сообщить в правоохранительные органы.

Полиция ищет пропавшего в Барнауле ребенка, сообщал телеканал «360». Мальчик ушел 1 сентября в лицей на улице Антона Петрова и перестал выходить на связь.