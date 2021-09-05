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Российские уточнили параметры новой элементарной частицы

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 10:35
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Наука
Российские уточнили параметры новой элементарной частицы
wikipedia.org  /  SimonWaldherr / CC BY-SA 4.0

Новосибирск, 5 сентября. Параметры новой частицы, открытой летом 2021 года, уточнили ученые из коллаборации LHCb, сообщили в институте ядерной физики им. Г. И.Будкера.

Работу по изучению экзотического тетракварка, элементарной частицы, провели в Европейской организации по ядерным исследованиям. Известно, что в нее входят и российские ученые из Новосибирска.

«Оказалось, новая частица живет беспрецедентно дольше своих собратьев — в 100–5000 раз. Кроме того, ученые выяснили, что очарованный тетракварк — это большой по размерам объект, примерно равный атому урана», — сказано в сообщении института.

Помимо этого исследователи установили некоторые квантовые числа тетракварка. В рамках проведенной работы ученые проработали гипотезы о его внутренней структуре. Теперь специалисты будут работать над уточнением упомянутых чисел частицы и определением всех ее конечных состояний.

Ранее стало известно, что научным сотрудникам из Великобритании удалось определить, как растения поглощают воду через свои ткани. Для этого они использовали новую методику — щадящую технику визуализации.

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ученые частица тетракварк
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