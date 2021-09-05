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Таксист устроил аварию с двумя пострадавшими в Красноярске
Происшествия
Таксист устроил аварию с двумя пострадавшими в Красноярске
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Красноярск, 5 сентября. Водитель такси проехал на красный свет и попал в ДТП. От удара автомобиль перевернулся. Травмы получили два пассажира.

Дорожный инцидент произошел на улице Робеспьера. Момент аварии зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения.

По данным регионального ГИБДД, водитель автомобиля Volkswagen проехал на красный сигнал светофора, врезался в Subaru и опрокинулся. В результате пострадали пассажиры обеих иномарок, их доставили в больницу.

Правоохранители оперативно устранили последствия ДТП. В настоящее время обстоятельства инцидента устанавливаются. Автоинспекторы напомнили водителям об опасности проезда на запрещающий сигнал светофора.

Грузовой автомобиль SCANIA с полуприцепом-цистерной сгорел на трассе в Курганской области. В результате аварии погибло два человека, в том числе водитель фуры, сообщало URA.RU.

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ГИБДД дтп красноярск такси
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