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Глава дипломатии Евросоюза призвал к переговорам с «Талибаном»
Политика
Глава дипломатии Евросоюза призвал к переговорам с «Талибаном»
Global Look Press  /  Juan Manuel Serrano Arce/Keystone Press Agency

Брюссель, 5 сентября. Представители «Талибана»1 (организация запрещена на территории РФ) становятся для Европы неизбежными собеседниками на переговорах, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Евросоюзу следует обеспечить свое присутствие в Кабуле, отметил Боррель. Брюссель должен дать понять талибам, что не в их интересах отгораживаться от иностранных государств, добавил он.

«Речь не идет о том, чтобы признать правительство талибов или согласиться с их видением мира и теми их действиями, которые на этом видении основаны», — заявил Боррель.

Он также призвал наладить диалог между ЕС и «Талибаном». По словам дипломата, уровень контактов будет зависеть от способности представителей организации пойти навстречу выдвигаемым Европой условиями.

Ранее Боррель назвал выход войск США из Афганистана явным поражением Запада. Дипломат посоветовал европейским странам вынести урок из произошедшего.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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евросоюз талибан боррель
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