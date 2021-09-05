Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 14:12
14:12
Общество
Террористами в 1990-е годы было похищено не менее 900 дагестанцев
14:05
Общество
Песков отметил блестящие способности мальчика, сделавшего замечание Путину
14:03
Политика
«Нонсенс»: Песков прокомментировал заявление Зеленского об угрозе «СП-2» Европе
14:03
Политика
Песков заявил о недопустимости использования исторических земель России против нее
14:00
Политика
Песков назвал стремление Украины в НАТО угрозой для России
14:00
Весь мир
Битва за Дейр эз-Зор: как русские помогли армии Сирии закрепить успех в войне с ИГ
14:00
Шоу-бизнес
Брежнева не ревнует Меладзе к новым участницам группы «ВИА Гра»
13:57
Экономика
Почти 40% жителей России отказались от зарплаты в «конверте»
13:56
Политика
Песков: Крым не может быть пунктом повестки дня переговоров Путина и Зеленского
13:55
Общество
Попова назвала действенный способ защиты от множества штаммов коронавируса
Все новости

Ростовчанка получила материнский капитал на несуществующего ребенка
Общество
Ростовчанка получила материнский капитал на несуществующего ребенка
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Ростов-на-Дону, 5 сентября. Ростовская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 31-летней ростовчанки которая подделала документы на ребенка и получила материнский капитал. Теперь ей предстоит ответить по статье «мошенничество при получении выплат». 

Как отметили ведомстве, предварительно договорившись с одним человеком, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, женщина захотела похитить средства материнского капитала. Для этого она предоставила в территориальное отделение пенсионного фонда ложные сведения о рождении второго ребенка.

Какую роль выполнял соучастник в прокуратуре не уточнили, однако известно, что ростовчанке удалось получить сертификат, а потом и денежные средства материнского капитала в размере 453 тыс. рублей. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению. В результате чего было заведено уголовное дело. 

Судебная практика по статье «мошенничество при получении выплат» показывает о частом применении наказания в виде условного срока до 3 лет. При рассмотрении дел с материнским капиталом, как правило, условный срок получают 70% мошенников из 100%.

Ранее ФАН сообщал, что областной Ростовский суд, рассмотрев апелляционную жалобу бывшего топ-менеджера футбольного клуба «Ростов» Юрия Дорофеева, оставил приговор без изменений. По статье «мошенничество» Дорофеев получил пять лет колонии общего режима.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ростовчанка получила материнский капитал на несуществующего ребенка
дети мошенничество материнский капитал ростов на дону
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru