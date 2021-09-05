Ростовчанка получила материнский капитал на несуществующего ребенка

Ростов-на-Дону, 5 сентября. Ростовская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 31-летней ростовчанки которая подделала документы на ребенка и получила материнский капитал. Теперь ей предстоит ответить по статье «мошенничество при получении выплат».

Как отметили ведомстве, предварительно договорившись с одним человеком, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, женщина захотела похитить средства материнского капитала. Для этого она предоставила в территориальное отделение пенсионного фонда ложные сведения о рождении второго ребенка.

Какую роль выполнял соучастник в прокуратуре не уточнили, однако известно, что ростовчанке удалось получить сертификат, а потом и денежные средства материнского капитала в размере 453 тыс. рублей. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению. В результате чего было заведено уголовное дело.

Судебная практика по статье «мошенничество при получении выплат» показывает о частом применении наказания в виде условного срока до 3 лет. При рассмотрении дел с материнским капиталом, как правило, условный срок получают 70% мошенников из 100%.

Ранее ФАН сообщал, что областной Ростовский суд, рассмотрев апелляционную жалобу бывшего топ-менеджера футбольного клуба «Ростов» Юрия Дорофеева, оставил приговор без изменений. По статье «мошенничество» Дорофеев получил пять лет колонии общего режима.