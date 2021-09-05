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Пьяный водитель устроил массовое ДТП с пострадавшими в Рязани
Происшествия
Пьяный водитель устроил массовое ДТП с пострадавшими в Рязани
Пресс-служба УМВД России по Калининградской области

Рязань, 5 сентября. Два человека пострадали в массовом ДТП в Рязани. Виновник происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. Полиция разбирается в случившемся.

Авария произошла на улице Чапаева возле дома №58. Мужчина за рулем Ssang Yong Kyron не справился с управлением и столкнулся с Kia Spectra. Еще одним участником ДТП стал Renault Logan.

Сотрудники ДПС, которые прибыли на место происшествия, установили, что виновник пребывал в состоянии алкогольного опьянения. В его крови обнаружили 1,085 мг/л алкоголя, что превышает норму более чем в шесть раз. В результате аварии пострадали два человека. Им была оказана медицинская помощь. Водителю грозит ответственность за езду в пьяном виде. Расследование инцидента продолжается.

Накануне четыре человека получили травмы в дорожной аварии с иномарками под Тверью. Виновник ДТП уснул за рулем и спровоцировал столкновение.

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дтп авария рязань
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