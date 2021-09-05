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Сотрудники МЧС спасли семь человек из горящей многоэтажки в Иркутске

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 10:01
Общество
Сотрудники МЧС спасли семь человек из горящей многоэтажки в Иркутске
Невские Новости  /  Валя Кемпи

Иркутск, 5 сентября. Сотрудники газодымозащитной службы регионального МЧС России спасли семь человек из горящего многоэтажного дома. Инцидент произошел на Академической улице.

Вечером 4 сентября в экстренные службы поступило сообщение, что в одной из квартир загорелся балкон. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты.

Спустя 20 минут спасателям удалось локализовать пожар, а еще через 10 минут возгорание было ликвидировано. Пожарные провели эвакуацию семи жильцов. В результате ЧП никто не пострадал.

В тушении пламени принимал участие более 20 человек личного состава МЧС и шесть единиц техники. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Накануне спасатели пришли на помощь туристу, который упал с 15-метровой высоты в горах Крыма.

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