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Мостовой назвал «вялой» игру сборной России в матче с Кипром

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 10:11
Спорт
Мостовой назвал «вялой» игру сборной России в матче с Кипром
instagram.com  /  @aleksandr_mostovoi_10

Москва, 5 сентября. Экс-полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой оценил игру национальной команды в матче отбора ЧМ-2022 против Кипра.

Встреча сборных Кипра и России состоялась накануне в Никосии и завершилась победой гостей со счетом 2:0. Авторами забитых мячей стали Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов. В интервью изданию «Чемпионат» экс-футболист сборной России и «Сельты» Александр Мостовой высказался о прошедшем матче.

«Игра была вялая. Но мы видим, что вышли Смолов, Ерохин, Черышев. Большой вопрос в том, почему они выходят на Кипр, хотя должны были выходить на Хорватию. Понятно, что главное результат», — отметил он.

Благодаря победе над Кипром сборная России поднялась на первое место в турнирной таблице группы H. Следующий матч отбора ЧМ-2022 национальная команда проведет 7 сентября. Сборная России сыграет с Мальтой. Матч состоится на столичном стадионе «Открытие Банк Арена».

Ранее президент РФС Александр Дюков оценил игру сборной России во встрече с Кипром. Он подчеркнул, что подопечным Карпина в этой встрече было важно добиться положительного результата.

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футбол россия мостовой кипр
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