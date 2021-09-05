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Ксению Бородину возмутили сравнения с «безвкусной» Бузовой
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Шоу-бизнес
Ксению Бородину возмутили сравнения с «безвкусной» Бузовой
Народные новости  /  instagram.com / @buzova86 / @borodylia / @xenia_sobchak

Москва, 5 сентября. Между бывшими коллегами по реалити-шоу «Дом-2» назревает большой скандал. Ксения Бородина жестко прошлась по стилю «безвкусной» Ольги Бузовой.

После развода с бизнесменом Курбаном Омаровым бессменная ведущая «Дома-2» Ксения Бородина резко сменила имидж. Теперь, имея статус свободной женщины, звезда отдает предпочтение откровенным нарядам. На днях в своем Instagram-аккаунте она опубликовала фото, на котором позирует в обтягивающем кожаном платье с пикантным разрезом.

Перемены в стиле Бородиной не остались без внимания ее поклонников. В комментариях многие сравнили ведущую «Дома-2» с ее экс-коллегой Ольгой Бузовой. Одна из фанаток даже заявила, что Бородина после развода с мужем начала «скатываться до уровня Бузовой», которая любит привлекать к себе внимание экстравагантными нарядами.

Подобные сравнения вывели из себя Ксению Бородину. Она неожиданно ответила на претензии поклонников в комментариях под своим снимком.

«Ребят, вы шутите что ли? Вы что, разницу в стиле не видите? Там жопа голая на весь экран, хватит меня сравнивать с безвкусицей», — высказалась звезда.

Ольгу Бузову регулярно критикуют за слишком откровенные и даже вызывающие наряды. Недавно на исполнительницу хита «Мало половин» обрушилась волна негодования из-за очередного платья для съемок белорусской версии шоу «Х-Фактор». Фанаты заявили, что Бузова зарабатывает миллионы, но до сих пор одевается, как «дешевка с рынка».

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бузова дом-2 бородина
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