Пользователи не смогут отказаться от рекламы в приложении «Яндекс.Навигатор»

Москва, 5 сентября. Новый апдейт приложения «Яндекс.Навигатор» исключил возможность отключения рекламы.

Функционал, позволяющий убирать рекламу в настройках приложения «Яндекс.Навигатор», был убран после последнего обновления карт. Теперь юзерам не поможет даже спецподписка «Яндекс Плюс». Об этом пишет Adindex.

Пользователи ранее имели доступ к специальному меню, где могли самостоятельно отключить шесть различных видов рекламных объявлений. Представители IT-корпорации указали, что возможность убирать рекламу была убрана, так как пользующиеся «Яндекс.Навигатором» люди редко использовали функцию ее отключения.

Множество отрицательных отзывов о «Яндекс.Навигаторе» стало появляться после этого на площадках в AppStore и Google Play. В «Яндексе» уверяют, что рекламный контент позволяет получать компании деньги за приложение и делает его бесплатным.

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