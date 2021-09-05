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Пользователи не смогут отказаться от рекламы в приложении «Яндекс.Навигатор»
Общество
Пользователи не смогут отказаться от рекламы в приложении «Яндекс.Навигатор»
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 5 сентября. Новый апдейт приложения «Яндекс.Навигатор» исключил возможность отключения рекламы.

Функционал, позволяющий убирать рекламу в настройках приложения «Яндекс.Навигатор», был убран после последнего обновления карт. Теперь юзерам не поможет даже спецподписка «Яндекс Плюс». Об этом пишет Adindex.

Пользователи ранее имели доступ к специальному меню, где могли самостоятельно отключить шесть различных видов рекламных объявлений. Представители IT-корпорации указали, что возможность убирать рекламу была убрана, так как пользующиеся «Яндекс.Навигатором» люди редко использовали функцию ее отключения.

Множество отрицательных отзывов о «Яндекс.Навигаторе» стало появляться после этого на площадках в AppStore и Google Play. В «Яндексе» уверяют, что рекламный контент позволяет получать компании деньги за приложение и делает его бесплатным.

Недавно в организации решили полностью выкупить доли Uber в нескольких совместных бизнесах, но сохранить в то же время сотрудничество по нескольким направлениям.

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