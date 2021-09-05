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Джиган высказался о предполагаемой возлюбленной Тимати
Шоу-бизнес
Джиган высказался о предполагаемой возлюбленной Тимати
Ньюинформ  /  instagram.com / @iamgeegun / @timatiofficial

Москва, 5 сентября. Известный российский музыкант Денис Устименко-Вайнштейн (Джиган) призвал Тимура Юнусова (Тимати) не скрывать свою новую возлюбленную.

Тимати и его предполагаемая девушка из Киева Саша Дони наслаждаются теплыми деньками в Греции. Артист регулярно публикует в Instagram фигуру возлюбленной, но скрывает ее лицо. Под очередной подборкой фотографий с отдыха с таинственной возлюбленной появился комментарий коллеги и приятеля Тимати Джигана.

«Дед, да не обрезай голову», — отреагировал Устименко-Вайнштейн.

Комментарий исполнителя показался пользователям забавным, лайками его оценили более трех тысяч человек. Пользователи пошутили, что Джигану хочется посмотреть на чужую девушку.

«Есть вероятность, что завтра Тимати все-таки покажет ее целиком»;

«Джиган женат, какая ему разница, какая девушка у Тима?»;

«Обрезает под свой рост», — заметили фолловеры.

Тимур Юнусов — бывший участник реалити-шоу о любви «Холостяк». За его сердце боролись самые красивые девушки России, но лишь одна стала победительницей — Катя Сафарова. Однако отношения с моделью не были долгими — после нескольких выходов в свет пара рассталась. И Тимати с головой окунулся в новые отношения.

Ранее участница «Фабрики звезд», певица Алекса раскрыла правду о романе с Юнусовым. Оказалось, что молодые люди были очень разными. Артисту нужна была девушка постарше, считает исполнительница.

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