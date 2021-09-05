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Ученые приготовили при помощи лазера курицу, созданную на 3D-принтере
Наука
Ученые приготовили при помощи лазера курицу, созданную на 3D-принтере
pixabay.com

Нью-Йорк, 5 сентября. Воздействие лазерного нагрева на куриное мясо, созданное при помощи 3D-принтера, изучили исследователи из Университета в Колумбии в США.

Специалисты установили, что технология дает возможность приготовить блюдо сочным и хорошо прожаренным. Результаты проведенной работы они опубликовали в профильном издании npj Science of Food.

В рамках научной работы исследователи изучили работу лазеров в разных режимах работы. Для эксперимента использовалось куриное мясо квадратной и треугольной формы. Чаще всего ученые в работе использовали синий лазер. Также применялись ближний и средний лазеры, и обычная тостерная печь. В итоге было установлено, что приготовленная при помощи лазера пища, заранее созданная на специальном 3D-принтере, вкуснее и более безопасна для человека.

Ранее стало известно, что некоторые пристрастия к еде могут говорить о проблемах со здоровьем. К примеру, чрезмерная любовь к мясу указывает на дефицит железа или витамина В.

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ученые мясо курица 3d принтер
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