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Американский биолог сделал прогноз о распространении штамма коронавируса «Дельта»

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 10:26
Общество
Американский биолог сделал прогноз о распространении штамма коронавируса «Дельта»
pixabay.com

Вашингтон, 5 сентября. Штамм коронавируса «Дельта» может распространяться циклично, заявил сотрудник Университета Миннесоты Майкл Остерхольм.

Число новых пациентов с коронавирусом в США за последние 14 дней увеличилось на 15%, распространение заболевания замедлилось. Врачи из Индии и Великобритании также отметили снижение количества новых случаев COVID-19 примерно через два месяца после начала вспышки. Распространение штамма коронавируса «Дельта» может повторяться циклами каждые два месяца, поделился выводами ученых Остерхольм.

«Вирусу требуется около двух месяцев для прохождения через группу людей на конкретной местности», — приводит заявление биолога Daily Mail.

Израильские врачи заявили о новом всплеске заболеваемости коронавирусом с начала сентября 2021 года. По мнению специалистов, причиной ухудшения эпидобстановки стала мутация «Дельта».

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