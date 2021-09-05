Washington Post: заключенного ранее в Гуантанамо Мингазова могут отправить в РФ

Вашингтон, 5 сентября. Объединенные Арабские Эмираты могут переправить гражданина России Равиля Мингазова в Москву. Он пробыл в Гуантанамо около 15 лет.

Соединенные Штаты Америки посадили россиянина Равиля Мингазова в кубинскую специальную тюрьму Гуантанамо еще в 2002 году. Ему не было предъявлено обвинений, несколько лет назад он был отправлен в ОАЭ. Об этом пишет The Washington Post.

Экс-узник тюрьмы, располагающейся на базе ВМС США в Гуантанамо, был передан руководству Объединенных Арабских Эмиратов в 2017 году. Теперь, согласно данным адвокатов Мингазова и членов его семьи, его собираются репатриировать в Россию.

Известно, что Мингазов не попал ранее в программу реабилитации. Его, а также еще примерно двадцать бывших заключенных, охраняли и скрывали от общественности.

Спецтюрьма на Кубе была учреждена в 2002 году во время президентства в США Джорджа Буша — младшего. Лагерь предназначался преимущественно для лиц, которых американские военные захватывали во время проведения операции в Афганистане.